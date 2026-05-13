Natalia Paragoni e Andrea Zelletta | la nascita della figlia Beatrice

Il 5 maggio, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori della loro seconda figlia, Beatrice. La nascita è avvenuta tramite parto cesareo. Paragoni ha condiviso i dettagli sul parto e ha spiegato la scelta del nome della bambina, chiarendo anche che non c’è stato un doppio nome come si era ipotizzato in precedenza.

Il 5 maggio, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro seconda figlia, Beatrice. Dopo un parto cesareo, l’influencer ha rivelato i dettagli e la scelta del nome, chiarendo il mistero legato a un possibile doppio nome. Uomini e Donne, rottura definitiva tra Sara e Alessio: i loro gesti social confermano tutto Il mistero del nome Partenope. Nella culla di Beatrice era scritto “ Partenope “. Tuttavia, Natalia ha spiegato che inizialmente volevano usarlo come secondo nome, ma hanno deciso di non farlo. “Due nomi e due cognomi erano troppi”, ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Uomini e Donne: Tara Gabrieletto rivela il vero motivo per cui è finito il matrimonio con Cristian Gallella Il parto cesareo e le sue difficoltà.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta la nascita della piccola Beatrice

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