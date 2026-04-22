Napoli quando rientra David Neres? Buone notizie per Conte le ultime

Da spazionapoli.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a riaccogliere David Neres, che si trova in fase di recupero da un infortunio. La squadra ha concluso le ultime partite con un pareggio contro il Parma e una sconfitta contro la Lazio, ridimensionando le speranze per il finale di stagione. Con l’attenzione rivolta al rientro dell’attaccante, si aspettano aggiornamenti sui tempi di recupero e sulla possibilità di vederlo in campo nelle prossime partite.

Il pareggio contro il Parma e la sconfitta contro la Lazio hanno ridimensionato il finale di stagione del Napoli. Gli azzurri sono infatti passati dalla possibilità di avvicinarsi all’Inter in classifica a doversi guardare le spalle. Antonio Conte vuole che la sua squadra torni subito sulla retta via per evitare brutte sorprese, a partire dalla sfida del Maradona contro la Cremonese. Il tecnico azzurro può in parte comunque sorridere: si avvicina infatti il rientro di David Neres dopo il lungo stop per infortunio. Neres prosegue il percorso di riatletizzazione: nel mirino il match contro il Bologna. David Neres è tornato a lavorare a Castel Volturno per proseguire il suo percorso di riatletizzazione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli quando rientra david neres buone notizie per conte le ultime
© Spazionapoli.it - Napoli, quando rientra David Neres? Buone notizie per Conte, le ultime

NAPOLI-MILAN 2-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Video NAPOLI-MILAN 2-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizie

Napoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominayArchiviata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Napoli, infortunio Neres: rientro possibile o stagione finita?; Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizie; Napoli, il ritorno di David Neres dopo l'operazione: quando tornerà a disposizione di Conte; Napoli, dopo il ritorno-lampo di Lukaku, si rivede un altro infortunato sulla via del recupero.

david neres napoli quando rientra davidNapoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizieL'attaccante brasiliano proseguirà il suo percorso di riatletizzazione. Sulla via del recupero anche altri azzurri ... napolitoday.it

david neres napoli quando rientra davidNapoli, si rivede Neres: la nota del club e quando torna dall’infortunioInfortunio Neres - In vista degli ultimi appuntamenti della stagione il Napoli spera di poter ritrovare il brasiliano: la nota del club ... fantamaster.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.