Napoli quando rientra David Neres? Buone notizie per Conte le ultime

Il Napoli si prepara a riaccogliere David Neres, che si trova in fase di recupero da un infortunio. La squadra ha concluso le ultime partite con un pareggio contro il Parma e una sconfitta contro la Lazio, ridimensionando le speranze per il finale di stagione. Con l’attenzione rivolta al rientro dell’attaccante, si aspettano aggiornamenti sui tempi di recupero e sulla possibilità di vederlo in campo nelle prossime partite.

Il pareggio contro il Parma e la sconfitta contro la Lazio hanno ridimensionato il finale di stagione del Napoli. Gli azzurri sono infatti passati dalla possibilità di avvicinarsi all’Inter in classifica a doversi guardare le spalle. Antonio Conte vuole che la sua squadra torni subito sulla retta via per evitare brutte sorprese, a partire dalla sfida del Maradona contro la Cremonese. Il tecnico azzurro può in parte comunque sorridere: si avvicina infatti il rientro di David Neres dopo il lungo stop per infortunio. Neres prosegue il percorso di riatletizzazione: nel mirino il match contro il Bologna. David Neres è tornato a lavorare a Castel Volturno per proseguire il suo percorso di riatletizzazione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, quando rientra David Neres? Buone notizie per Conte, le ultime NAPOLI-MILAN 2-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizie Napoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominayArchiviata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, infortunio Neres: rientro possibile o stagione finita?; Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizie; Napoli, il ritorno di David Neres dopo l'operazione: quando tornerà a disposizione di Conte; Napoli, dopo il ritorno-lampo di Lukaku, si rivede un altro infortunato sulla via del recupero. Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizieL'attaccante brasiliano proseguirà il suo percorso di riatletizzazione. Sulla via del recupero anche altri azzurri ... napolitoday.it Napoli, si rivede Neres: la nota del club e quando torna dall’infortunioInfortunio Neres - In vista degli ultimi appuntamenti della stagione il Napoli spera di poter ritrovare il brasiliano: la nota del club ... fantamaster.it #Neres è rientrato a Castel Volturno, proseguirà percorso riatletizzazione Il Napoli ha annunciato che David Neres è rientrato oggi a Castel Volturno per proseguire il percorso di riatletizzazione. Il calciatore che si era operato a Londra dopo l'infortunio subi - facebook.com facebook Napoli, David Neres tornato a Castel Volturno dopo l’operazione. Le news #SkySport #SkySerieA x.com