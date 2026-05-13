Myriam Lattanzio presenta Anime Pezzentelle a Villa Fiorentino

A Villa Fiorentino a Sorrento, si è tenuto lo showcase di Myriam Lattanzio intitolato “Anime Pezzentelle”. L’evento ha visto la cantautrice esibirsi davanti al pubblico, proponendo brani che affrontano temi di denuncia sociale. La performance si è svolta in un ambiente pubblico, con la partecipazione di spettatori locali e appassionati di musica. Non sono stati segnalati incidenti o altre situazioni rilevanti legate all’evento.

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Sorrento, a Villa Fiorentino lo showcase di Myriam Lattanzio: musica e denuncia sociale in “Anime Pezzentelle”. SORRENTO – La splendida cornice di Villa Fiorentino ospita lo showcase di “Anime Pezzentelle”, il nuovo album di Myriam Lattanzio. L’incontro, moderato da Enrico Ercolano (ideatore del podcast Singolarità ), esplorerà un progetto discografico che fonde sonorità world e denuncia sociale. Sotto la direzione artistica di Max Carola, l’opera dà voce agli invisibili: migranti, lavoratori sfruttati e identità negate. Attraverso brani come la preghiera pacifista “Sangennà” o la denuncia di “Fravecature”, la Lattanzio trasforma la tradizione mediterranea in uno strumento di cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Myriam Lattanzio presenta “Anime Pezzentelle” a Villa Fiorentino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Malatrama”: a Palazzo Bonocore si presenta il noir di Myriam Leone ambientato a Santa CaterinaMadre Cosima sta iniziando la sua giornata, la attendono il deambulatorio monastico e i primi riti del mattino. Argomenti più discussi: Myriam Lattanzio presenta Anime Pezzentelle a Villa Fiorentino; Myriam Lattanzio presenta Anime Pezzentelle a Sorrento. Myriam Lattanzio presenta Anime Pezzentelle a Villa FiorentinoLa splendida cornice di Villa Fiorentino ospita lo showcase di Anime Pezzentelle, il nuovo album di Myriam Lattanzio. L’incontro, moderato da Enrico ... napolivillage.com Anime Pezzentelle: nuovo album per Myriam LattanzioIl 27 marzo, Myriam Lattanzio presenterà ufficialmente il suo nuovo progetto discografico dal titolo: Anime Pezzentelle. Myriam Lattanzio presenta Anime Pezzentelle: Il canto del riscatto e dei ... lagazzettadellospettacolo.it