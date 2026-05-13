Musica e danza nel Lazio | i tesori dei Musei Nazionali prendono vita

Nel Lazio, i Musei Nazionali ospitano eventi di musica e danza che coinvolgono luoghi storici come abbazie e monasteri. I prossimi concerti si terranno in diverse location, tra cui la Certosa di Trisulti e altri siti di interesse culturale. Durante gli appuntamenti, saranno eseguite composizioni musicali di vario genere, accompagnate anche da degustazioni di antiche ricette gastronomiche. L'iniziativa si svolge nell'ambito di un programma volto a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della regione.

?? Punti chiave Dove si svolgeranno i prossimi concerti tra abbazie e monasteri? Quali antiche ricette accompagneranno la musica nella Certosa di Trisulti? Come faranno i danzatori a trasformare i monumenti in palcoscenici vivi? Perché la cultura sta tornando nei borghi attraverso i luoghi sacri??? In Breve Appuntamenti il 24 maggio a Viterbo e il 7 giugno all'Abbazia di Fossanova. Collaborazione con Ristorante Jo Botto e Biscottificio Trifelli e Martuff di Cori. Attività gratuita il 14 magg .🔗 Leggi su Ameve.eu

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