Muore a soli 14 anni dopo una grave malattia | due comunità in lutto per Giada Palombi

Due comunità sono in lutto per la scomparsa di Giada Palombi, una ragazza di 14 anni deceduta all’ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma. La giovane era ricoverata in ospedale da tempo a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato dolore tra familiari, amici e cittadini, che si sono stretti intorno al ricordo di Giada. La famiglia ha annunciato il suo addio, ringraziando il personale medico per le cure ricevute.

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Dolore e sgomento per la prematura scomparsa di Giada Palombi, morta a soli 14 anni presso l’ospedale ‘Bambino Gesù’' di Roma, dove era ricoverata a causa di una gravissima malattia contro la quale combatteva da tempo. La giovane residente nella zona delle Colonnette di Porrino, frazione di Monte.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Thomas muore a soli 11 anni, comunità in luttoLa comunità di Casal di Principe è stata colpita da un profondo dolore per la scomparsa del piccolo Thomas Arrichiello, venuto a mancare all’età di... Sergente dell'Aeronautica muore a soli 40 anni: comunità in luttoLa città di Macerata Campania piange la scomparsa di un giovane sergente capo dell’aeronautica militare. Si parla di: Addio alla piccola Giada, strappata troppo presto alla vita: il commovente ricordo della sua scuola; Morta Giada Palombi di Veroli: dolore, rabbia e senso di ingiustizia per la quattordicenne scomparsa dopo una lunga lotta contro la malattia al Bambino Gesù di Roma.