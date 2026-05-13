Muharemovic frenata con l’Inter La Juve rientra in corsa? Le ultimissime sul futuro del bosniaco

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento di Muharemovic con l’Inter ha subito un rallentamento improvviso, lasciando in sospeso la trattativa. Il club neroverde sta valutando le proposte provenienti dall’estero, mentre la Juventus continua a seguire la situazione e mantiene aperte le possibilità di intervenire. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, e la situazione resta in evoluzione.

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di Francesco Spagnolo Muharemovic, frenata improvvisa e inaspettata con l’Inter. Il Sassuolo ascolta le offerte dall’estero, ma la Juventus resta pienamente in corsa. Il panorama del calciomercato italiano si sta accendendo attorno a un nome che promette di essere il grande protagonista della prossima sessione estiva: Muharemovic. Il centrale difensivo bosniaco, messosi in luce con prestazioni di altissimo livello tra le fila del Sassuolo, è diventato l’oggetto del desiderio dei principali top club della Serie A, scatenando un vero e proprio derby d’Italia fuori dal campo. Inizialmente, sembrava che la strada per il trasferimento di Muharemovic fosse già tracciata verso Milano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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