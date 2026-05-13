Muharemovic frenata con l’Inter La Juve rientra in corsa? Le ultimissime sul futuro del bosniaco

Il trasferimento di Muharemovic con l’Inter ha subito un rallentamento improvviso, lasciando in sospeso la trattativa. Il club neroverde sta valutando le proposte provenienti dall’estero, mentre la Juventus continua a seguire la situazione e mantiene aperte le possibilità di intervenire. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, e la situazione resta in evoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui