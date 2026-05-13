mps mezza giravolta su generali

Il 13,2% delle azioni di Generali sarà trasferito alla nuova Mediobanca spa. La notizia è stata comunicata ieri dall’amministratore delegato di un istituto bancario coinvolto, durante una conferenza telefonica con gli analisti sui risultati trimestrali. In quella occasione, è stata discussa anche la gestione della partecipazione nel capitale della compagnia di assicurazioni.

Il 13,2% delle Generali sarà custodito nella nuova Mediobanca spa. La conferma è arrivata ieri dall'ad del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, che nella conferenza telefonica con gli analisti sui conti del trimestre è stato incalzato sulla gestione della quota nel capitale del Leone. La risposta è che per ora non c'è una cessione in vista: «Siamo così tanto concentrati sul processo di integrazione» con l'istituto di Piazzetta Cuccia «che onestamente non ho neppure pensato a quale scenario sarebbe plausibile o logico vendere la partecipazione in Generali. È meglio rimandare questo tipo di considerazioni». Poi ha aggiunto: «Come dico sempre, è bello avere il loro contributo e pensare a qualche forma di collaborazione industriale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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