Sky Sport Motori Weekend 7 - 10 Maggio MotoGP Francia WRC Portogallo WEC 6 Ore di Spa

Nel fine settimana dal 7 al 10 maggio, gli appassionati di motori avranno molte gare da seguire. Sono previste le dirette della MotoGP in Francia, del WRC in Portogallo e delle 6 Ore di Spa del WEC. La programmazione dettagliata delle trasmissioni su Sky e NOW include anche il team di commento dedicato a ogni evento. Le gare si svolgeranno in diverse località e orari, offrendo un ricco calendario di competizioni.

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