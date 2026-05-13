La primissima inquadratura ci fa entrare subito nel mondo cupo, fatto di contrasti, cadute e glorificazioni che Lowery (Sir Gawain e il cavaliere verde, Storia di un fantasma) ha disegnato: la macchina da presa scorre lungo un mantello damascato fino a risalire alle spalla della persona che lo indossa, un attimo prima di salire sul palco. Le luci formano una croce, poi lei fa un passo avanti. È Mother Mary (Hathaway), una popstar di fama mondiale, e il suo ingresso in scena è accompagnato dalla cavernosa voce fuori campo di Michaela Coel, che smentisce quello che i fan adoranti ci comunicano. Paragona la cantante a un tumore, a un’eminenza oscura che allunga la sua ombra fino alla Gran Bretagna, dove Sam (Coel) ha un’atelier da stilista e sta preparando la sua nuova collezione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mother Mary è una storia di fantasmi sulla creatività e i legami. Ma promette più di quello che riesce a mantenere

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