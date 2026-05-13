Morta Pamela Schettino ‘Er donna' di Amore Tossico | ultima sopravvissuta del cast insieme a Michela Mioni

È stata resa nota la scomparsa di Pamela Schettino, nota come 'Er Donna' nel film Amore Tossico del 1983. Schettino era l’ultima attrice ancora in vita tra i membri del cast, insieme a Michela Mioni. La sua partecipazione al film diretto da Claudio Caligari ha lasciato un segno significativo nel cinema italiano di quel periodo. La notizia della sua morte è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli.

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