Morta a 58 anni Francesca Anastasio

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a 58 anni Francesca Anastasio, una donna conosciuta per il suo ruolo di mamma e testimone. Originaria della Calabria e residente nella Martesana, il suo lutto ha suscitato commozione tra chi la conosceva. Era madre di Domenico “Dodò“ Gabriele, deceduto a 11 anni in un episodio riconducibile a un attentato della ‘ndrangheta avvenuto a Crotone nel giugno del 2009.

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"Una mamma sofferente, ma anche una testimone dall’empatia rara", dalla Calabria alla Martesana il cordoglio per la scomparsa a 58 anni di Francesca Anastasio, la mamma di Domenico “Dodò“ Gabriele, vittima a 11 anni di una strage di ‘ndrangheta a Crotone, il 25 giugno 2009. Un anno fa Francesca e il marito, Giovanni Gabriele, furono ospiti nelle scuole della zona (nella foto). Il 13 maggio dialogarono con i giovani alunni delle medie di Inzago e Bellinzago Lombardo: "Nostro figlio un Angelo cui strapparono le ali - dissero ai ragazzi - tenetelo in vita con il vostro sorriso". "Quelle giornate - ricorda Giovanna Brunitto, presidente della Rete Antimafie Martesana - hanno lasciato un segno profondo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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