Montoro cinghiali nelle aree urbane | scattano le misure d' emergenza
A Montoro, nelle ultime settimane, sono stati segnalati numerosi avvistamenti di cinghiali nelle zone urbane. In risposta a questa situazione, il Comune ha adottato un'ordinanza urgente, firmata dal sindaco, che introduce misure temporanee per gestire la presenza degli animali selvatici nel centro abitato. Il provvedimento, datato 12 maggio 2026, mira a garantire la sicurezza pubblica e a contenere il fenomeno.
Il Comune di Montoro ha emesso l'Ordinanza n. 51 del 12 maggio 2026, un provvedimento contingibile e urgente firmato dal Sindaco Salvatore Antonio Carratù per fronteggiare la crescente presenza di cinghiali selvatici nel territorio comunale.Il provvedimento è stato adottato di concerto con il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Il problema della sicurezza nelle aree urbaneSu tutti i mezzi di informazione quotidianamente compaiono notizie preoccupanti che riguardano episodi di violenza, che accadono nelle città anche...
Smog: scattano le misure di emergenza, divieto di circolazione anche per i diesel euro 5A seguito del bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come in tutti i capoluoghi dell’Emilia-Romagna - le misure...
Argomenti più discussi: Montoro, cinghiali nelle aree urbane: scattano le misure d'emergenza; Solofra, cinghiali nei centri abitati: le trappole non funzionano; Camorra vesuviana, via alla demolizione del palazzo dei Gionta.
CINGHIALI, ANCHE MONTORO CORRE AI RIPARI: ORDINATA LA CATTURA Dopo Solofra, anche Montoro interviene contro l’emergenza cinghiali. Il sindaco Salvatore Carratù ha firmato un’ordinanza urgente per autorizzare la cattura degli animali selvatici facebook
Solofra, cinghiali nei centri abitati: le trappole non funzionanoLe trappole non funzionano. Invasione di cinghiali a Montoro e Solofra. Da qui, l’appello agli organi competenti affinché vengano adottate misure concrete per contenere ... ilmattino.it