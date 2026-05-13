Montoro cinghiali nelle aree urbane | scattano le misure d' emergenza

A Montoro, nelle ultime settimane, sono stati segnalati numerosi avvistamenti di cinghiali nelle zone urbane. In risposta a questa situazione, il Comune ha adottato un'ordinanza urgente, firmata dal sindaco, che introduce misure temporanee per gestire la presenza degli animali selvatici nel centro abitato. Il provvedimento, datato 12 maggio 2026, mira a garantire la sicurezza pubblica e a contenere il fenomeno.

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