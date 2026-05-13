Moggi svela | Allegri e Ibrahimovic hanno litigato e non si frequentano più

In una recente intervista, un ex dirigente ha rivelato che l'allenatore e il giocatore di punta di una squadra di calcio non si frequentano più a causa di un litigio avvenuto in passato. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati, considerando i ruoli di rilievo di entrambe le figure all’interno del club. La vicenda riguarda un rapporto professionale che si sarebbe incrinato, lasciando spazio a tensioni tra i due protagonisti.

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