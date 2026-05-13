Minzolini non diffamò Virginia Raggi La corte d’appello assolve l’ex parlamentare di FI | Quel tweet era diritto di critica

La corte d’appello ha deciso di assolvere Augusto Minzolini dall’accusa di diffamazione nei confronti di Virginia Raggi. La decisione si basa sulla considerazione che il tweet contestato rientrava nel diritto di critica. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato contro l’ex parlamentare di Forza Italia, che aveva pubblicato un commento sui social nei confronti dell’ex sindaca di Roma.

Augusto Minzolini è stato assolto dall’accusa di aver diffamato l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi «perché il fatto non costituisce reato». A stabilirlo è stata la Corte d’appello di Roma, che ha ritenuto operante il diritto di critica. In un tweet l’ex parlamentare di Forza Italia e giornalista aveva attaccato l’allora sindaca della Capitale per le «strade dissestate di Roma». Il tribunale lo aveva condannato, adesso però la Corte d’appello ribalta tutto. L’accusa alla sindaca dopo una caduta in motorino. Nel 2017 Minzolini era caduto in motorino e su Twitter (oggi X) aveva scritto un messaggio contro Virginia Raggi: «Percorro strade dissestate di Roma e mi domando perché un’incapace, ignorante, demente abbia voluto fare il sindaco.🔗 Leggi su Open.online

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