Da diversi decenni, la firma Minotti rappresenta un punto di riferimento nel settore del design italiano, unendo la tradizione artigianale a tecniche produttive moderne. La società si dedica alla creazione di collezioni di mobili che combinano stile e funzionalità, offrendo anche un servizio personalizzato ai clienti. La produzione si svolge in Italia, con attenzione ai dettagli e all’utilizzo di materiali di qualità.

La firma Minotti rappresenta da decenni un riferimento del design Made in Italy, dove la cura artigianale incontra processi produttivi avanzati per dare vita a collezioni iconiche. A Milano, Galbiati Arreda è il rivenditore Minotti che coniuga competenza e ospitalità, accompagnando il cliente in un percorso di scelta consapevole e raffinato. Dalla selezione dei materiali alla composizione degli arredi, ogni dettaglio è studiato per valorizzare ambienti eleganti e contemporanei, in linea con la filosofia del marchio nato a Meda e apprezzato nel mondo per qualità, comfort e coerenza estetica. Nel grande spazio espositivo di viale Certosa, oltre mille metri quadrati permettono di scoprire ambientazioni complete e aggiornate, con nuove collezioni e novità in continuo arrivo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Minotti Milano: design italiano e servizio su misura

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