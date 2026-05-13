Milan la crisi di un club che ha smarrito la sua identità

Il Milan sta attraversando un periodo difficile che coinvolge aspetti più profondi rispetto a una semplice fase negativa. La situazione non riguarda un momento passeggero o un problema tecnico, ma indica un cambiamento più strutturale nell'identità del club. La squadra si trova a fronteggiare sfide che vanno oltre i risultati sul campo, riflettendo una crisi che si protrae nel tempo e che mette in discussione il suo ruolo e la sua storia recente.

. Il Milan vive uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Non è una crisi passeggera, non è un inciampo tecnico, non è un ciclo che si chiude. È qualcosa di più profondo, più strutturale, più inquietante: la perdita dell’identità. Un club che per decenni ha rappresentato un modello sportivo, culturale e gestionale oggi appare come un organismo svuotato, sospeso tra slogan e numeri, incapace di riconoscersi e di riconoscere ciò che dovrebbe essere. La responsabilità ricade inevitabilmente su chi guida la società: Gerry Cardinale e Giorgio Furlani. La loro gestione ha imposto un paradigma finanziario che ha finito per soffocare la dimensione sportiva.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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