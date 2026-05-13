Il futuro del Milan verrà definito nelle prossime settimane, mentre all’interno di Casa Milan si stanno già valutando varie opzioni e scenari. La società sta analizzando le prossime mosse da adottare, anche in relazione alle questioni finanziarie e alle strategie sportive. Gli addetti ai lavori sono al lavoro per definire i passi successivi, con incontri e decisioni che riguarderanno il progetto futuro del club.

Il futuro del Milan si deciderà nelle prossime settimane, ma dalle parti di Casa Milan il clima è già quello delle grandi riflessioni. La proprietà guidata da Gerry Cardinale starebbe valutando con attenzione ogni aspetto della struttura societaria e tecnica dopo una stagione segnata da risultati altalenanti e da un finale tutt’altro che tranquillo. La qualificazione alla prossima Champions League resta il nodo principale, sia dal punto di vista sportivo sia economico, ma intanto all’interno del club sono iniziati confronti continui per capire come ripartire. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le riunioni tra i dirigenti rossoneri. Al centro dei colloqui ci sono soprattutto Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovi? e Massimo Calvelli, figure considerate decisive per l’organizzazione del club nella prossima stagione.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: il futuro si decide in queste settimane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[SERIE D GIRONE B] | CALDIERO - MILAN FUTURO | LE INTERVISTE ROSSONERE

Notizie correlate

Allegri "Milan, adesso si decide tutto. Futuro? Con la società c'è sintonia""Parma? Dopo mesi che non perdevamo, un po' tutti abbiamo preso il contraccolpo" MILANO - "Ora si decide la stagione, gli ultimi due mesi e mezzo".

Leggi anche: Milan-Modric: rinnovo o addio, il Pallone d’Oro decide il futuro

Temi più discussi: ChievoVerona-Milan Futuro 2-1 dts (1-1), Playoff Serie D 2025/2026: il report; Milan, tutti sotto accusa: Allegri, giocatori e dirigenza si giocano il futuro; Milan Futuro, chi ha convinto e chi no: Ossola e Cappelletti top, Asanji la grande delusione; Il Milan Futuro perde subito ai Playoff: tra ripescaggio in C e Serie D, tutti gli scenari.

Pulisic torna in gruppo, ma intorno al Milan continuano polemiche e voci sul futuro. @Alessandro762: Prima il Genoa e la Champions, poi si tireranno le somme. ?? #FratelliRossoneri #GenoaMilan x.com

Chievo?Milan Futuro 2-1 dts: sfuma in extremis il sogno playoff dei rossoneriDiretta Chievo-Milan Futuro del 10 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Playoff di Serie D ... calciomagazine.net

Milan, Futuro...nero: il ko con il Chievo spegne il sogno playoffRetrocessione in Serie D e ko in semifinale ai playoff. Queste le prime pagine della storia del Milan Futuro, che dalla sua fondazione nel 2024 non è riuscito a restituire alcun margine di ottimismo s ... tuttosport.com