Le dichiarazioni di Stefano Borghi riguardano il rendimento della squadra di calcio di Milano, evidenziando come, secondo lui, il gruppo attuale non abbia la resistenza mentale necessaria. Borghi ha anche espresso che, senza ottenere il quarto posto in classifica, il risultato sarebbe considerato un fallimento. Le sue parole arrivano in un momento in cui si discute delle tensioni tra società e allenatore, oltre alla corsa per la qualificazione in Champions League.

Il Milan sta vivendo un periodo di caos su più fronti. Se in campo i risultati faticano ad arrivare, come testimoniano le 5 sconfitte nelle ultime 8 partite, in dirigenza la situazione è ancora più tesa. La recente contestazione nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e le voci su un possibile addio del direttore sportivo Igli Tare al termine della stagione, non hanno fatto altro che alimentare le incertezze sul futuro. A tutto questo si aggiunge una qualificazione in Champions che è tornata a rischio: i rossoneri hanno bisogno di due vittorie nelle ultime due di campionato per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Borghi: “A questo gruppo manca la forza mentale. Senza il quarto posto sarebbe un fallimento”

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