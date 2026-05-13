Mia figlia è morta aiutami Le spilla i soldi anche grazie all’AI ma la realtà è un’altra

Un uomo ha raccontato di aver chiesto aiuto sostenendo che sua figlia fosse ricoverata in Svizzera in condizioni critiche e deceduta, mentre in realtà si trattava di una bugia. Secondo le indagini, avrebbe anche utilizzato strumenti come l’intelligenza artificiale per convincere le persone a versare denaro. La vicenda riguarda una serie di truffe in cui si è approfittato della vulnerabilità delle persone, con false dichiarazioni su eventi familiari drammatici.

Ha finto di avere una figlia ricoverata in Svizzera in fin di vita, poi morta, e una nipotina sopravvissuta, nata prematuramente. Tutto per sottrarre dei soldi a un’ex collega che, in buona fede e mossa da sentimenti di compassione, le ha consegnato una somma di 1.550 euro. Vittima della truffa è.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Wait—My “Broke” Husband Is THE Billionaire!

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Mia figlia ne ha passate tante, troppe, ma è viva grazie ai medici dell’ospedale Bambino Gesù. Nessuno ci avrebbe scommesso una lira che si sarebbe salvata. Infatti, appena nacque mi dissero che era morta. Arrivata a Roma con l’elio soccorso, l’hanno ripre x.com

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