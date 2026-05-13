Mia figlia è morta aiutami Le spilla i soldi anche grazie all’AI ma la realtà è un’altra

Da trentotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha raccontato di aver chiesto aiuto sostenendo che sua figlia fosse ricoverata in Svizzera in condizioni critiche e deceduta, mentre in realtà si trattava di una bugia. Secondo le indagini, avrebbe anche utilizzato strumenti come l’intelligenza artificiale per convincere le persone a versare denaro. La vicenda riguarda una serie di truffe in cui si è approfittato della vulnerabilità delle persone, con false dichiarazioni su eventi familiari drammatici.

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Ha finto di avere una figlia ricoverata in Svizzera in fin di vita, poi morta, e una nipotina sopravvissuta, nata prematuramente. Tutto per sottrarre dei soldi a un’ex collega che, in buona fede e mossa da sentimenti di compassione, le ha consegnato una somma di 1.550 euro. Vittima della truffa è.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Temi più discussi: Morta nel laghetto con il figlio di 1 anno, il papà della 39enne: Mia figlia era chiusa anche con noi. La sorella: difficile interpretarla; Susanna Messaggio racconta il dolore per la morte della figlia Alice: La fede mi ha salvata; Ventiduenni morti in moto a Roma, la mamma di Elena Aubry: Ogni volta rivivo il dramma di mia figlia; La mamma di Luana dopo la riapertura del caso: Ora spero che mia figlia riesca ad avere giustizia.

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