Metrotranvia Milano-Seregno | il caso finisce in Regione ma chi mette i 120 milioni di euro di extracosti?

La disputa sulla metrotranvia tra Milano e Seregno si è trasferita in Regione, ma la questione dei 120 milioni di euro di costi aggiuntivi resta irrisolta. Le parti coinvolte si sono affrontate in tribunale, mantenendo ferme le proprie posizioni. Finora non sono stati trovati accordi e il problema degli extracosti continua a essere un punto di tensione, con la soluzione che sembra ancora lontana.

Alla fine nulla di fatto. Se non lo scontro in aula, ciascuno trincerato sulle proprie posizioni. Il problema resta e la soluzione, a oggi, appare ancora lontana. L’unica certezza è per l’ultimazione della metrotranvia Milano-Seregno è a rischio, perché mancano 120 milioni di euro (per colpa.🔗 Leggi su Monzatoday.it Metrotranvia Milano-Seregno: di chi è la colpa per quei 120 milioni di extracosti che bloccano il cantiere?Il Pd chiama in causa il ministro Salvini, la Lega chiede conto al Pd e alla Città Metropolitana. Metrotranvia Milano-Seregno: gli extracosti schizzano a 120 milioni di euro e la Brianza rischia di rimanere fuoriChe cosa sta succedendo a uno dei maxi cantieri più attesi? Tra le ipotesi al vaglio quella della "revisione" delle fermate con la Brianza... Temi più discussi: Metrotranvia Milano-Seregno e quei 120 milioni di extracosti, da Roma picche: Il Mit ha già contribuito; Metrotranvia Milano-Seregno: di chi è la colpa per quei 120 milioni di extracosti che bloccano il cantiere?; Metrotranvia Milano-Seregno: attesa per il tavolo di lavoro, assemblea a Sant’Ambrogio; Abbandonati da Roma: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioni. Metrotranvia nel caos: cantieri aperti ma soldi finiti, cosa succede adessoMetrotranvia Milano-Seregno in crisi: mancano 120 milioni per completare l’opera. Scontro politico su responsabilità e fondi. monza-news.it Botta e risposta sulla metrotranvia Milano-Seregno, in bilico dopo un’attesa di 20 anni. 120 milioni di extracosti: un ostacolo insormontabile?Per Corbetta (Lega) con cantieri già aperti e cronoprogramma in ritardo di due anni c’è stata una gestione pessima da parte della Città Metropolitana. I consiglieri Pd: Serve spirito di collabora ... ilgiorno.it Metrotranvia Milano–Seregno, scontro sui costi: proposta di binario unico nei centri abitati Metrotranvia Milano–Seregno, Pase (Lega) propone il binario unico nei centri abitati per ridurre costi e impatto. Scontro sugli extracosti da 120 milioni. #notizie #news - facebook.com facebook Il progetto della metrotranvia Milano–Seregno attraversa una fase delicata: costi in aumento e possibili modifiche al tracciato impongono un confronto serio tra le istituzioni. Tutti i dettagli nel comunicato bit.ly/CSMB_2-4-26 #metrotramvia #mobilità #traspo x.com