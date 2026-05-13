Meteo Roma del 13-05-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio 2026, alle 19:15, le previsioni meteo indicano che al Nord al mattino il tempo sarà più stabile, con condizioni generalmente soleggiate. La giornata proseguirà senza particolari eventi meteorologici significativi e le temperature si manterranno nella media stagionale. Le condizioni climatiche si manterranno tranquille durante il pomeriggio e la sera, senza segnalare piogge o variazioni di rilievo.

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meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile solo su un gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia al pomeriggio Ampi spazi di sereno tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo a e prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cielo in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili ma possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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