Meteo | Previsioni per giovedì 14 maggio

Per giovedì 14 maggio, le previsioni indicano cieli in gran parte sereni, con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. La giornata dovrebbe trascorrere senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche.

Cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2376m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Riapriamo gli ombrelli mercoledì 13 maggio #meteo #sardegna #previsioni #pioggia #temporali

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