Negli ultimi tempi, il discorso sulla maternità ha assunto un tono diverso, spostandosi oltre i concetti di cura e presenza. Si parla di un equilibrio tra controllo e autonomia, con alcuni esperti che riflettono sui rischi di proteggere troppo i figli. La discussione si concentra su come le madri possano a volte dover fare un passo indietro per favorire la crescita indipendente dei loro figli.

C ’è un punto, quando si parla di maternità oggi, in cui il racconto cambia tono. Non più solo cura, presenza, dedizione. Ma anche fatica, eccesso, smarrimento del ruolo. È da qui che parte la riflessione dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che in un’intervista pubblicata su Il Giornale propone una lettura netta, a tratti scomoda, della genitorialità contemporanea. Genitori e figli: perché oggi non si riesce più a dire di “no”? X Madri di oggi: tra iperpresenza e smarrimento del ruolo. Secondo Crepet, il cambiamento più evidente riguarda proprio l’identità materna. “La mamma. Tutte le altre sono fake. Dubito sempre delle modernizzazioni dei ruoli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Meno controllo, più autonomia: Paolo Crepet riflette su madri, figli e il rischio di crescere ragazzi troppo protetti. Perché, a volte, amare significa anche fare un passo indietro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lo sport aiuto a crescere: "Genitori, un passo indietro. Date più tempo ai ragazzi"Chi semina… raccoglie, ma occorre avere la giusta dose di pazienza prima che i chicchi gettati possano germogliare e poi dare i frutti sperati.

Crepet: “I genitori educano male i figli. Li riempiono di roba, ma guai a dire un no. Madri e padri assenti, che hanno sempre altro da fare”Il caso del 17enne di Pescara, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali e per detenzione di materiale con finalità di...

Paolo Crepet: «Via i social per i ragazzi, più libri illustrati per i bambini. Diritto di voto da 16 anni per responsabilizzare tutti questi giovani»Quando si tocca il tema della violenza a scuola e dell’educazione giovanile la voce di Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, è sempre tra le più attese e ascoltate. Il caso scatenante dal quale far ... corrieredelveneto.corriere.it

Divieto social per i minori, lo psichiatra Crepet: Le persone intelligenti si sanno autolimitare, ma non ce ne sono piùUna persona intelligente si auto-vieterebbe di stare 20 ore al giorno sui social. Il problema: non siamo più così intelligenti: Paolo Crepet è uno psichiatra e sociologo. Crepet, cosa pensa dei ... ilfattoquotidiano.it