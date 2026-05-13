Il governo ha annunciato un piano d’azione con la Grecia e Cipro riguardante i flussi nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla sicurezza delle coste. Sono stati definiti nuovi accordi per rafforzare la sorveglianza e la gestione delle frontiere marittime. Contestualmente, si stanno delineando anche percorsi energetici tra Europa e i paesi del Golfo, che potrebbero influenzare le relazioni commerciali e le forniture di risorse.

? Punti chiave Come influenzerà l'accordo con Grecia e Cipro la sicurezza delle coste?. Quali nuovi corridoi energetici si apriranno tra Europa e nazioni del Golfo?. Perché il controllo di petrolio e gas è legato ai flussi migratori?. Chi sono i leader del Golfo che parteciperanno al forum con Meloni?.? In Breve Incontro con i primi ministri di Qatar e Kuwait all'Europe-Gulf Forum in Grecia.. Partecipazione del presidente finlandese Stubb e rappresentanti di FMI e Banca Centrale Europea.. Visita bilaterale a Cipro domenica mattina con il presidente Christodoulides.. Strategia basata sulla dichiarazione a quattro firmata il 24 aprile a Cipro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni in Grecia: piano d’azione per i flussi nel Mediterraneo

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