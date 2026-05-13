Mediolanum sprint nella raccolta | piano di accumulo familiare al via

Durante la convention nazionale del gruppo, l'amministratore delegato di Banca Mediolanum ha dichiarato che ci si aspetta un aumento significativo nella raccolta di fondi già a partire da maggio. La banca ha annunciato l'avvio di un piano di accumulo familiare, con l’obiettivo di potenziare la propria attività nel settore. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di ottimismo per il andamento dell’anno in corso.

"Abbiamo davanti un anno che promette molto bene, sul fronte della raccolta mi aspetto una forte accelerazione già nel mese di maggio", ha assicurato Massimo Doris (in foto), amministratore delegato di Banca Mediolanum, chiudendo ieri la convention nazionale del gruppo all'Inalpi Arena di Torino. Davanti alla platea di family banker Doris ha poi ricordato il ruolo del consulente finanziario sottolineando che "negli ultimi dieci anni il 90% della raccolta di Assogestioni è stata fatta dalle reti". E che nel 2023, "anno difficile per il gestito", l'associazione dei fondi ha visto fuoriuscite per 22,5 miliardi mentre Assoreti ha visto afflussi pari a 5,7 miliardi, di cui la metà arriva da Banca Mediolanum".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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