Domani, 12 maggio, gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno gli elenchi con i nomi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. Le liste riguarderanno le diverse regioni e saranno accessibili online. La pubblicazione fornirà informazioni sui nominativi incaricati di presiedere le commissioni d'esame. Questa comunicazione riguarda esclusivamente i dati ufficiali relativi agli incarichi assegnati.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. L'insediamento della Commissione avverrà martedì 16 giugno. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta. L'articolo Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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