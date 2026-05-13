Mattarella | Sarebbe un' Italia più povera e triste senza il contributo della cultura

Il presidente della Repubblica ha affermato che senza il contributo della cultura, l’Italia sarebbe più povera e più triste. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma il 13 maggio 2026. Non sono state fornite ulteriori dettagli o commenti sul discorso o sulle iniziative future legate a questo tema. La sua frase si inserisce in un contesto in cui si sottolinea il ruolo della cultura nel Paese.

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