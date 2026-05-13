Mattarella | Sarebbe un' Italia più povera e triste senza il contributo della cultura
Il presidente della Repubblica ha affermato che senza il contributo della cultura, l’Italia sarebbe più povera e più triste. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma il 13 maggio 2026. Non sono state fornite ulteriori dettagli o commenti sul discorso o sulle iniziative future legate a questo tema. La sua frase si inserisce in un contesto in cui si sottolinea il ruolo della cultura nel Paese.
(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Sarebbe un'Italia povera, direi anche triste, senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. E se il nostro Paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio, è grazie a quello che fate. Quindi grazie a tutti voi e grazie alla SIAE", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 145° anniversario della SIAE al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it
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