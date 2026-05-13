Il Presidente della Repubblica ha definito gli infermieri come un esercito del bene durante un intervento all'assemblea della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche a Roma. La frase è stata pronunciata questa mattina, in un momento di incontro tra rappresentanti del settore e autorità. La scelta delle parole ha attirato l'attenzione dei presenti, sottolineando il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario.

AGI - Un esercito del bene, quello degli infermieri. Una immagine non certo casuale quella utilizzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite questa mattina dell' assemblea Fnopi a Roma. Per le origini stesse del mestiere dell'infermiere. Per i teatri di guerra in cui negli ultimi anni si distinguono per coraggio e umanità. E per l'eroismo dimostrato anche in Italia durante i mesi drammatici dell' epidemia da Covid. Tutto questo Mattarella ha ricordato nel ringraziare questo esercito che, tuttavia, soffre di una forte carenza di organico. "Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene ", dice il Capo dello Stato ricordando la pioniera della professione infermieristica, Florence Nightingale, nata a Firenze nel 1820.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella: "Gli infermieri costituiscono l'esercito del bene"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mattarella: «Infermiere e infermieri vero e proprio esercito del bene»

Notizie correlate

Mattarella: gli infermieri sono un ‘esercito del bene’ per la salute? Punti chiave Perché Mattarella ha definito gli infermieri un esercito del bene? Come la riforma del 1978 ha cambiato il diritto alla salute? Chi ha...

Temi più discussi: Mattarella: Gli infermieri costituiscono l'esercito del bene; Mattarella: Gli infermieri costituiscono un vero esercito del bene; Mattarella agli infermieri: Professione crocevia di alti valori umani; Mattarella: Infermieri esercito del bene: evitare che i giovani vadano all’estero.

Mattarella: Gli infermieri costituiscono un vero esercito del bene ift.tt/NvO3WrY x.com

Mattarella: Gli infermieri costituiscono un vero esercito del bene(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito ... affaritaliani.it

Mattarella: Infermieri esercito del bene. Lavoro infermieri saldo punto riferimento per diritti sanciti da Costituzione(Adnkronos) - Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Celebriamo oggi il lungo percorso nella società e nella ... notizie.it