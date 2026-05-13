Materazzi a La Gazzetta | Sfido tantissimi tifosi interisti a dire che a inizio anno credevano che Cristian potesse realizzare tutto questo

Materazzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la finale di Coppa Italia, menzionando anche il passato. Ha detto che molti tifosi interisti non avrebbero previsto che Cristian potesse raggiungere questo livello all'inizio dell’anno. La conversazione si è concentrata anche su aspetti legati alle aspettative iniziali e alle evoluzioni di alcuni giocatori nel corso della stagione.

di Stefano Cori Materazzi intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato della finale di Coppa Italia tirando in ballo anche il passato. Marco Materazzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia che si giocherà questa sera: SFIDO GLI INTERISTI A DIRLO «Sfido tantissimi tifosi interisti a dire che a inizio anno credevano che Cristian potesse realizzare tutto questo. Io ho sempre detto una cosa: “State tranquilli, sa quello che fa”». DOUBLE? «Una bella doppietta. Chi ha valutato Cristian l’estate scorsa non l’ha fatto solo sulla base delle 13 gare in A col Parma, ma per tutto quello che rappresenta nel mondo nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com

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MATERAZZI SCEGLIE TRA LE LEGGENDE DI INTER, MILAN E JUVENTUS

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