Massimo D’Alema stasera a Realpolitik

Questa sera, mercoledì 13 maggio, torna su Rete 4 il talk show Realpolitik condotto da Tommaso Labate. La trasmissione andrà in onda nella prima serata e vedrà nuovamente protagonista il giornalista. Non sono previsti ospiti annunciati in anticipo, e l’evento rappresenta il primo appuntamento dopo una pausa. La puntata si concentrerà su temi di attualità e politica, come di consueto.

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Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 13 maggio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk show della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 13 maggio 2026. Al centro della puntata, l’ analisi dell’attualità politica nazionale e internazionale, con il commento di Massimo D’Alema. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al delitto di Garlasco, con tutti gli aggiornamenti sul procedimento a carico di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Come di consueto, non mancheranno il commento di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, mentre saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Andrea Orlando, Augusta Montaruli e Lucia Annunziata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Massimo D’Alema stasera a Realpolitik ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Notizie correlate Elly Schlein stasera a RealpolitikTommaso Labate, come ogni mercoledì, torna con una nuova puntata di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Massimo D’Alema, Umberto Bossi e quella volta che mangiarono insieme sardine, pancarré e birraMassimo D’Alema ricorda oggi Umberto Bossi in una lunga intervista al Corriere della Sera. Si parla di: Il modello Berlusconi per affrontare le crisi di oggi in politica estera; Blanco torna nei palazzetti e 'rimette le ali', la fragilità dietro tre anni di silenzio. Realpolitik, D’Alema commenta la situazione politica mondiale e le novità su Garlasco. Tutti i temi della puntataIl programma di approfondimento condotto da Tommaso Labate andrà in onda questa sera come sempre alle 21.30 su Rete 4 ... affaritaliani.it