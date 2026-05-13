Massimo D’Alema stasera a Realpolitik
Questa sera, mercoledì 13 maggio, torna su Rete 4 il talk show Realpolitik condotto da Tommaso Labate. La trasmissione andrà in onda nella prima serata e vedrà nuovamente protagonista il giornalista. Non sono previsti ospiti annunciati in anticipo, e l’evento rappresenta il primo appuntamento dopo una pausa. La puntata si concentrerà su temi di attualità e politica, come di consueto.
Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 13 maggio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk show della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 13 maggio 2026. Al centro della puntata, l’ analisi dell’attualità politica nazionale e internazionale, con il commento di Massimo D’Alema. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al delitto di Garlasco, con tutti gli aggiornamenti sul procedimento a carico di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Come di consueto, non mancheranno il commento di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, mentre saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Andrea Orlando, Augusta Montaruli e Lucia Annunziata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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