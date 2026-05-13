Massese crisi ai vertici | il Comune potrebbe subentrare nel club
Si è aperto un fronte di crisi ai vertici del club sportivo, con possibilità che il Comune possa intervenire per assumere il controllo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il rappresentante del club e il sindaco, nel quale si discuteranno le modalità di intervento e eventuali accordi. La presenza del Comune come nuovo gestore potrebbe modificare la gestione attuale, anche se i dettagli delle decisioni non sono ancora stati definiti.
? Domande chiave Cosa accadrà concretamente durante l'incontro tra Gerini e il sindaco Persiani?. Come cambierebbe la gestione del club con il controllo del Comune?. Perché la Curva Alessandro Balloni chiede le dimissioni immediate del presidente?. Quali sono le reali conseguenze del passaggio della proprietà alle istituzioni?.? In Breve Incontro decisivo tra presidente Gerini e sindaco Persiani fissato per questo venerdì a Massa.. Curva Alessandro Balloni chiede dimissioni immediate di Gerini dopo retrocessione in Promozione.. Possibile passaggio della gestione privata al controllo istituzionale del Comune di Massa.. Contestazione dei tiferi apuani per il declino sportivo e la gestione attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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