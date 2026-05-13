Massese crisi ai vertici | il Comune potrebbe subentrare nel club

Si è aperto un fronte di crisi ai vertici del club sportivo, con possibilità che il Comune possa intervenire per assumere il controllo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il rappresentante del club e il sindaco, nel quale si discuteranno le modalità di intervento e eventuali accordi. La presenza del Comune come nuovo gestore potrebbe modificare la gestione attuale, anche se i dettagli delle decisioni non sono ancora stati definiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui