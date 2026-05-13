Marvel si reinventa in chiave horror con la nuova linea editoriale Midnight
Marvel ha annunciato il lancio di una nuova linea editoriale chiamata Midnight, caratterizzata da un approccio in chiave horror. La collezione comprende tre parole chiave: cupo, imprevedibile e oscuro, che definiscono il tono delle storie in uscita. La scelta mira a esplorare temi più inquietanti e atmosfere più intense rispetto alle produzioni tradizionali del marchio. L’obiettivo è proporre ai lettori un’esperienza diversa nel mondo dei fumetti Marvel.
Marvel presenta il suo nuovo esperimento narrativo, l’etichetta Midnight, con tre parole: «Cupo. Imprevedibile. Da non perdere». Marvel ci conduce in un universo tenebroso in cui i nostri personaggi preferiti affrontano minacce prese direttamente dall’immaginario horror. Nel comunicato stampa, la casa editrice parla di una costellazione di serie interconnesse in cui «i creatori moderni più influenti della Marvel hanno carta bianca per reimmaginare gli eroi attraverso colpi di scena spaventosi e trasformazioni raccapriccianti», dando vita a una sorta di riflesso oscuro della narrazione tradizionale. Per dimostrare quanto il progetto sia ambizioso, le prime tre testate a migrare nell’universo** Midnight ** saranno X?Men, I Fantastici Quattro e Spider?Man.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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