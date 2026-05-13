Marvel si reinventa in chiave horror con la nuova linea editoriale Midnight

Marvel ha annunciato il lancio di una nuova linea editoriale chiamata Midnight, caratterizzata da un approccio in chiave horror. La collezione comprende tre parole chiave: cupo, imprevedibile e oscuro, che definiscono il tono delle storie in uscita. La scelta mira a esplorare temi più inquietanti e atmosfere più intense rispetto alle produzioni tradizionali del marchio. L’obiettivo è proporre ai lettori un’esperienza diversa nel mondo dei fumetti Marvel.

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