marquez ducati nel contratto biennale spunta una clausola che

Nel contratto biennale tra la casa motociclistica di Borgo Panigale e il pilota catalano, attualmente fermo ai box dopo due interventi chirurgici, si sarebbe inserita una clausola che prevede una determinata opzione. La presenza di questa clausola è stata confermata da fonti vicine alle parti coinvolte e riguarda una possibile decisione futura in relazione alla partecipazione del pilota alle competizioni. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura esatta di questa clausola.

Dopo il duplice intervento chirurgico al piede e alla spalla destri effettuato domenica 10 maggio a Madrid Marc Marquez è già impegnato nel suo percorso di recupero per rientrare nel Mondiale MotoGP prima possibile. Due le domande: la prima: il fuoriclasse di Cervera rientrerà davvero, come si dice e si spera a Borgo Panigale, al Gran Premio d’Italia del Mugello a fine maggio? La seconda: Marquez tornerà in pista al massimo delle sue condizioni fisiche o sarà costretto a entrare nel tunnel che a fine 2027 potrebbe portarlo all’addio alle corse? “L’operazione è stata un successo”, così Marc ha commentato sul suo post social la buona riuscita del doppio intervento chirurgico all’ospedale Ruber International di Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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