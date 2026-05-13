Il pilota catalano ha confermato che l’intervento chirurgico è stato completato con successo, ma restano dubbi sulla sua possibilità di tornare in pista come prima. La Ducati, secondo alcune fonti, avrebbe inserito nel contratto una clausola che potrebbe influenzare il suo rientro. La situazione rimane ancora incerta e si attende un aggiornamento ufficiale sulla ripresa dell’atleta.

Dopo il duplice intervento chirurgico al piede e alla spalla destri effettuato domenica 10 maggio a Madrid Marc Marquez è già impegnato nel suo percorso di recupero per rientrare nel Mondiale MotoGP prima possibile. Due le domande: la prima: il fuoriclasse di Cervera rientrerà davvero, come si dice e si spera a Borgo Panigale, al Gran Premio d’Italia del Mugello a fine maggio? La seconda: Marquez tornerà in pista al massimo delle sue condizioni fisiche o sarà costretto a entrare nel tunnel che a fine 2027 potrebbe portarlo all’addio alle corse? “L’operazione è stata un successo”, così Marc ha commentato sul suo post social la buona riuscita del doppio intervento chirurgico all’ospedale Ruber International di Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come sta Marquez? Dubbi sul rientro e nel contratto Ducati spunta una clausola che...

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