Marco Lubio | la Cina storpia il cognome del segretario di Stato Usa per aggirare le sanzioni e farlo atterrare a Pechino

Da open.online 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita in Cina di un ex presidente degli Stati Uniti, il segretario di Stato è stato oggetto di un episodio particolare. Secondo quanto riferito, le autorità cinesi avrebbero modificato il cognome di un funzionario americano, storpiandolo, per facilitare il suo ingresso nel paese e aggirare eventuali sanzioni. Tra i componenti dell’entourage che accompagnava l’ex presidente, anche il segretario di Stato statunitense.

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Nell’entourage che accompagna Donald Trump nella sua visita a Pechino non poteva mancare il segretario di Stato, Marco Rubio. C’è solo un problema: Rubio è stato oggetto di sanzioni da parte della Cina e tecnicamente non potrebbe entrare nel Paese. Ma negare il visto a un segretario di Stato sarebbe stato uno sgarbo davvero troppo grosso nei confronti di Washington. Così, ricostruisce il Guardian, le autorità cinesi hanno optato per una soluzione curiosa: usare una traslitterazione del suo cognome. Non più Marco Rubio, ma Marco «Lubio». Le accuse sui diritti umani e le sanzioni. Nel 2020, quando era ancora un semplice senatore, Rubio ha difeso con forza i diritti umani in Cina, che ha reagito imponendogli sanzioni in due diverse occasioni.🔗 Leggi su Open.online

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