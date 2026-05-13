Marco in lacrime per Cinzia a Uomini e Donne | tensioni e colpi di scena

Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito a momenti molto intensi, con Marco visibilmente commosso e in lacrime per Cinzia. La puntata ha visto anche alcuni colpi di scena e tensioni tra i protagonisti del programma, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori che seguiranno le future puntate.

Oggi, mercoledì 13 maggio, si sono registrate nuove puntate di Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la registrazione, Marco Troiani ha mostrato un forte disagio, piangendo e chiedendo a Cinzia Paolini di riprovare a stare insieme. La tensione è stata palpabile, con il parterre femminile che si è schierato contro di lei, creando un clima di forte conflitto. Cinzia al centro dell’attenzione. La registrazione si è aperta con Cinzia Paolini al centro dello studio, dove ha monopolizzato l’attenzione. Marco, visibilmente emozionato, ha chiesto un’opportunità per ricominciare, esprimendo il suo amore per lei.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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