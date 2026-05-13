Le auto elettriche richiedono interventi di manutenzione diversi rispetto ai veicoli tradizionali a motore a combustione interna. In particolare, i dischi e le pastiglie dei freni vengono sostituiti meno frequentemente, ma comunque sono soggetti a interventi di verifica e riparazione. Nonostante la minore usura di alcuni componenti, le officine devono comunque occuparsi di controlli periodici e riparazioni specifiche per garantire il funzionamento sicuro delle vetture a batteria.

Dischi e pastiglie delle auto elettriche si cambiano molto più di rado che su un’auto endotermica, ma non per questo la manutenzione su vetture a batteria è totalmente assente. Approfondiamo il tema con Kia, che ci ha aperto le porte del proprio Training Center e della propria officina. Con l’arrivo dell’estate, diventa cruciale eseguire un controllo dello stato della batteria, l'efficienza dei motori e il corretto funzionamento del liquido refrigerante specifico per sistemi elettrici, che previene corrosione e surriscaldamenti. Nel video, al fianco della neo arrivata EV2, parliamo anche di Kia Care, pacchetti di manutenzione prepagata e su misura, con prezzi bloccati per evitare sorprese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manutenzione auto elettriche, quello che c'è da sapere

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Manutenzione auto elettrica . EQE 350 4 MATIC 60 000km

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