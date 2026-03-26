Bione | quello che c’è da sapere davvero

Un'operazione tentata contro la città viene presentata come vantaggiosa per i cittadini e le associazioni sportive che utilizzano il centro sportivo. Tuttavia, questa versione dei fatti non corrisponde alla realtà dei fatti, che mostra un tentativo di alterare le condizioni originarie a danno delle parti coinvolte. La vicenda riguarda una manovra ritenuta tra le più gravi messe in atto contro l'interesse pubblico.

Far passare una delle peggiori operazioni tentate ai danni della città come una cosa fatta nel massimo interesse dei cittadini e dei fruitori del centro sportivo, cioè le Associazioni Sportive, è una mistificazione della realtà inaccettabile. Distribuire volantini per “raccontare la mezza messa” facendola passare per intera è vergognoso. Vi sono alcune cose da sottolineare in tutta la vicenda. Innanzitutto, bisogna cercare di capire perché il Comune non ha dato corso all’interlocuzione con Acinque, che aveva presentato un vero PPP (Partenariato Pubblico Privato), il cui costo totale per il Comune era di meno di 20.000.000 di euro in trent’anni, a fronte di un progetto che interveniva su tutti i 96. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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