A Manfredonia si parla di un problema legato alla responsabilità delle decisioni comunali, con accuse rivolte all’amministrazione per il modo in cui vengono gestiti i rapporti tra le varie parti coinvolte. La frase “Ho stato io? No! Ha stato lui!” riassume le tensioni tra i rappresentanti del governo locale e altri soggetti, evidenziando come si cerchi di attribuire le colpe senza assumersi pienamente le proprie responsabilità.

??Nascondersi dietro competenze tra Comune e Autorità di Sistema Portuale è un esercizio di scarsa caratura politica.Un’amministrazione autorevole non aspetta che i problemi si risolvano da soli per "competenza", ma coordina, programma e interviene preventivamente.?Se l'Amministrazione sapeva che l'area non era di sua competenza, perché non ha preteso un intervento straordinario dall'Autorità Portuale in previsione dell'evento??Perché si è permesso lo svolgimento di una manifestazione sportiva senza garantire, prima, la dignità ed il decoro dei luoghi?Gli organizzatori, gli amministratori hanno messo in atto tutte le iniziative affinché fosse garantito decoro e pulizia ai luoghi interessati???L’Assessora Valentino parla di "collaborazione istituzionale", ma i fatti dicono il contrario.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “L’amministrazione dello scaricabarile”

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