Manfredonia il duro comunicato dell’opposizione | Avete perso la faccia!

L’opposizione a Manfredonia ha diffuso un comunicato nel quale afferma che l’amministrazione locale ha perso la faccia. La dichiarazione si riferisce a quanto avviene a Palazzo San Domenico, sede del municipio, e sottolinea come, secondo gli oppositori, l’ente abbia mostrato insuccessi e mancanze che hanno compromesso la credibilità dell’amministrazione. La questione riguarda le recenti vicende politiche e amministrative della città.

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Significa, per chi è chiamato ad amministrare una Città, smarrire la credibilità, a causa dei propri fallimenti. Elencare gli errori, commessi da questa stravagante e mutevole maggioranza, in appena DUE ANNI di gestione, richiederebbe tomi interi di enciclopedie, destinate a persone coraggiose. Dunque, siamo in presenza del riconoscimento di un ruolo, improntato al monopolio, in tema di salvaguardia e impulso, rispetto alle esigenze generali della popolazione. In ogni caso, la prima sentenza, inappellabile, di condanna, è stata già emessa, nei confronti di questa squadra di "sottogoverno" politico ed è quella pronunciata dal tribunale del buonsenso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il duro comunicato dell’opposizione: “Avete perso la faccia!” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: GF Vip, duro faccia a faccia tra Manzini e Mussolini: il motivo della lite Israele, leader dell’opposizione Lapid: “Netanyahu ha perso la testa”“Netanyahu ci ha trasformati in uno Stato satellite, ricevendo istruzioni per telefono su questioni fondamentali per la nostra sicurezza nazionale. Temi più discussi: Manfredonia, mozione in consiglio contro l’aumento dell’addizionale Irpef: In arrivo una stangata per i pugliesi; Volano stracci a Manfredonia! Caro Mangano di presunto c'è solo il tuo peso politico, pari a zero; Scintille in maggioranza: Mangano lascia Manfredonia Civica e passa a Molo 21, dura la replica del movimento; Dura risposta di Manfredonia Civica a Nicola Mangano dopo il passaggio a Molo21 non l’ha fatto per la città ma per se. Manfredonia, mozione in consiglio contro l’aumento dell’addizionale Irpef: In arrivo una stangata per i pugliesiL’aumento dell’addizionale regionale Irpef approda anche nel dibattito politico cittadino. I consiglieri comunali di opposizione di Manfredonia Fabio Di Bari, ... immediato.net Volano stracci a Manfredonia! Caro Mangano di presunto c’è solo il tuo peso politico, pari a zeroDi presunto – si legge nella nota – c’è solo il suo peso politico, pari a zero. Il gruppo ritiene necessario ristabilire alcuni elementi di verità politica, sottolineando come la coerenza non si ... statoquotidiano.it