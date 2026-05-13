Manfredonia avviso pubblico rivolto a enti pubblici e privati che intendono realizzare attività socio-educative nel periodo estivo 2026

A Manfredonia è stato pubblicato un avviso rivolto a enti pubblici e privati interessati a organizzare attività socio-educative durante l’estate del 2026. L’obiettivo è promuovere iniziative rivolte alla comunità locale, con scadenza prevista per la presentazione delle domande. L’avviso specifica le modalità di partecipazione e i criteri di selezione, invitando gli interessati a presentare le proposte entro i termini stabiliti.

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