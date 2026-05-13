Maltempo nella Marca | Condifesa mobilita i periti per i danni ai campi

Nelle ultime settimane nella regione si sono verificati forti temporali che hanno causato danni alle colture agricole. Le grandinate hanno interessato diverse zone, colpendo principalmente campi di cereali e ortaggi. In risposta a questa situazione, i periti di Condifesa sono stati incaricati di effettuare sopralluoghi per valutare l’entità dei danni. Le ispezioni sono in corso e mirano a raccogliere dati dettagliati sulle perdite subite dagli agricoltori.

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? Domande chiave Quali colture sono state più colpite dalle grandinate della Marca?. Come procederanno i periti di Condifesa per valutare i danni?. Perché la Regione ha già dichiarato lo stato di emergenza?. Dove colpiranno i nuovi temporali previsti tra giovedì e sabato?.? In Breve Assessore Elisa Venturini monitora l'evoluzione meteo per la Protezione Civile regionale.. Nuove criticità previste tra giovedì e sabato in Basso Veronese, Padova, Venezia e Rovigo.. Arpav segnala rischio rovesci e grandinate per le pianure del centro-sud veneto.. Agricoltori devono gestire denunce per i danni subiti tra lunedì 10 e martedì 11 maggio.. Tra lunedì...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo nella Marca: Condifesa mobilita i periti per i danni ai campi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo, alberi sradicati dal vento e auto colpite: la conta dei danni nella Tuscia | FOTOSono decine gli interventi dei soccorritori in tutto il territorio provinciale per la messa in sicurezza delle strade. Treviso, nuova auto per la Lilt: Mobilità di Marca aiuta i pazienti? Cosa scoprirai Come farà questa nuova auto a risolvere i problemi di mobilità? Chi sono gli ex autisti che garantiscono la sicurezza dei viaggi?...