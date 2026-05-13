Giovanni Malagò ha confermato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Figc, seguito da Giancarlo Abete che ha annunciato di voler concorrere alla guida della Federcalcio. Entrambi hanno comunicato pubblicamente la loro intenzione di partecipare alla competizione, anche se il deposito formale delle candidature è atteso per la sera del 13 maggio. La sfida tra i due sembra ormai definita, con le decisioni che si avvicinano alla conclusione.

Ora è ufficiale, la sfida per la presidenza della Figc sarà tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. In realtà manca ancora il deposito delle candidature che è previsto nella sera di oggi, 13 maggio, ma entrambi hanno confermato pubblicamente la loro volontà di candidarsi alla guida della Federcalcio. Sarà una corsa lunga circa un mese quella che porterà alla successione di Gabriele Gravina, il cui erede sarà definito alle elezioni del 22 giugno. “Deposito la mia candidatura a presidente della Figc”, così ha dichiarato nella serata del 12 maggio l’ex presidente del Coni. Un’ufficialità a cui ha fatto seguito poco dopo anche Abete che a La Presse ha detto: “Se mi candido a presidente della Figc? Certamente, domani, come già da tempo annunciato”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malagò ufficializza la candidatura, Abete lo segue: il duello per la presidenza della Figc

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