Mai Tai e pepe vincono la prima edizione di Play2Give | Together

La prima edizione di Play2Give | Together si è conclusa ieri presso il Padel Club di Milano. La competizione ha visto sulla rete le squadre di Mai Tai e pe.pe vin, che si sono affrontate in finali intense. La manifestazione, promossa da un’associazione no profit, ha coinvolto diverse squadre di appassionati di padel provenienti da varie città italiane. La premiazione si è svolta alla fine degli incontri, con il riconoscimento ai vincitori.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 13 maggio 2026 – Si è conclusa ieri, al Padel Club Tolcinasco, la prima edizione di Play2Give Together, il torneo benefico organizzato da Touchpoint che ha portato in campo l’ecosistema della comunicazione per una giornata all’insegna di sport, networking e responsabilità sociale. Ad aggiudicarsi il primo premio del tabellone Gold è stato il team di Mai Tai, composto da Andres Rodriguez e Andrea Mastropaolo, che ha conquistato un assegno da 8.000 euro che sarà devoluto a Fondazione Danelli ETS. Al secondo posto del tabellone Gold si è classificata la squadra composta da Cristiano Bollati e Alessandro Gilardi di Waircom MBS.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Mai Tai e pe.pe vincono la prima edizione di Play2Give | Together ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Clacson taroccato pe’ nasconde la droga: beccato 20enne nel Valdarno Tosca Blu PE 2026: l’intreccio diventa firma di stileTosca Blu presenta la PE 2026: borse artigianali con intrecci esclusivi, volumi morbidi e dettagli in pelle per una nuova eleganza contemporanea Per...