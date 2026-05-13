Ma com’è vestita? La cantante italiana incontra Mattarella è bufera
Durante un incontro ufficiale, una cantante italiana è stata fotografata mentre si confrontava con il presidente della Repubblica. Le immagini si sono diffuse rapidamente sui social media, attirando l’attenzione per il suo abbigliamento, che ha suscitato reazioni tra il pubblico. La discussione ha generato un acceso dibattito online, con commenti che si sono concentrati sui dettagli dell’outfit e sul modo in cui la scena è stata percepita.
Esistono immagini che durano lo spazio di uno scroll e altre che, per un dettaglio fuori posto o per un gesto inaspettato, diventano una piccola frattura nel racconto collettivo. Il selfie di Anna Pepe accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella appartiene alla seconda categoria: uno scatto semplice, ma capace di accendere in poche ore un dibattito enorme. La rapper era al Quirinale per la cerimonia dedicata al 145esimo anniversario della Siae e ha condiviso su Instagram alcune foto dell’evento, accompagnandole con la frase: “Grazie per l’invito Mr President”. Da lì, l’effetto valanga: viralità, commenti entusiasti, ironie e polemiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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