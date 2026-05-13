Lunghi applausi all' anteprima de Il principe della follia il film di Dario D’Ambrosi girato nelle Marche

A Jesi si è tenuta l'anteprima del film “Il principe della follia”, scritto e diretto da Dario D’Ambrosi e girato nelle Marche. La proiezione si è svolta al Multiplex Giometti e ha visto un lungo applauso al termine della visione. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 maggio. La presentazione ha attirato un pubblico numeroso e interessato.

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JESI - Applauditissimo “Il principe della follia”, il nuovo film scritto e diretto da Dario D’Ambrosi girato nelle Marche, presentato in anteprima a Jesi al Multiplex Giometti e in uscita nelle sale italiane da domani 14 maggio. Un pubblico attento e commosso ha assistito alla proiezione alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Anteprima nazionale a Jesi per “Il Principe della Follia”, film girato nelle Marche scritto e diretto da Dario D’Ambrosi Argomenti più discussi: La piccola Frida racconta la storia di Silver Sirotti in Senato: lunghi applausi; Roberto Cacciapaglia incanta Roma: sold out all’Auditorium con la tappa finale del tour Aural; Grande successo a Sassari per l’oratorio di Valentino Miserachs; In anteprima il video Girasole d'inverno nuovo singolo di Rossella. Applausi all’anteprima di StrikeUn lunghissimo applauso ha decretato il successo del film Strike – Figli di un’era sbagliata, sabato sera in anteprima al Multiplex di Piediripa. Un’ovazione per i giovani registi e attori presenti, ... ilrestodelcarlino.it