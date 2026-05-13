Luce verde sulla celiachia | s’accende la fontana dei Due Fiumi
Sabato 16 maggio, in occasione della Settimana nazionale della Celiachia organizzata da Aic Emilia-Romagna, la fontana dei Due Fiumi del Graziosi, in largo Garibaldi, sarà illuminata di verde. L'evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione della celiachia e a promuovere la consapevolezza su questa patologia. La cerimonia di illuminazione si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione di rappresentanti locali.
Sabato 16 maggio, in occasione della Settimana nazionale della Celiachia, promossa da Aic Emilia-Romagna, la fontana dei due Fiumi del Graziosi, in largo Garibaldi, sarà illuminata di luce verde. La speciale illuminazione è realizzata con la collaborazione di Hera servizi Energia.La Settimana.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Ospedali, Sciotto accende la luce sulla teleradiologia a Milazzo e Barcellona“Sulla gestione del servizio di teleradiologia nei presidi ospedalieri di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto emergono criticità che non possono...