Luce verde sulla celiachia | s’accende la fontana dei Due Fiumi

Sabato 16 maggio, in occasione della Settimana nazionale della Celiachia organizzata da Aic Emilia-Romagna, la fontana dei Due Fiumi del Graziosi, in largo Garibaldi, sarà illuminata di verde. L'evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione della celiachia e a promuovere la consapevolezza su questa patologia. La cerimonia di illuminazione si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione di rappresentanti locali.

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Sabato 16 maggio, in occasione della Settimana nazionale della Celiachia, promossa da Aic Emilia-Romagna, la fontana dei due Fiumi del Graziosi, in largo Garibaldi, sarà illuminata di luce verde. La speciale illuminazione è realizzata con la collaborazione di Hera servizi Energia.La Settimana.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ospedali, Sciotto accende la luce sulla teleradiologia a Milazzo e Barcellona“Sulla gestione del servizio di teleradiologia nei presidi ospedalieri di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto emergono criticità che non possono...