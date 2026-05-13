Questa sera alle 21, presso l’auditorium Corelli di Fusignano, si terrà un evento con lo scrittore Carlo Lucarelli, noto per i suoi romanzi noir. L’autore sarà presente allo ScrittuRa Festival e parteciperà a un dialogo con Matteo Cavezzali. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e non prevede altri interventi o partecipazioni pubbliche.

Il re del noir Carlo Lucarelli sarà ospite allo ScrittuRa Festival questa sera alle 21 all’auditorium Corelli di Fusignano, in dialogo con Matteo Cavezzali. Nell’incontro, dal titolo ‘Nei luoghi più oscuri’, parleranno del racconto noir. "I racconti – ha spiegato Lucarelli – vanno via veloci, e non soltanto perché sono piú rapidi dei romanzi, ma perché si disperdono piú facilmente, antologie, riviste, collaborazioni, prendono direzioni diverse e a volte si perdono. Per questo ogni tanto è bello raccoglierli, inseguirli e ritrovarli, quelli nati da un’intuizione improvvisa o da un’occasione, che è come un dito che indica una direzione in cui non avevi ancora pensato di andare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucarelli ‘Nei luoghi più oscuri’

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Nei luoghi più oscuri di Carlo Lucarelli (Einaudi)

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