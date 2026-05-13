Lotto e 10eLotto fortunati a Napoli e provincia | vincite per decine di migliaia di euro

Martedì 12 maggio, nella regione Campania, si sono registrate vincite complessive di oltre 23mila euro al Lotto e 10eLotto. Nella provincia di Napoli, due vincite sono state registrate, una di importo sconosciuto e l’altra di decine di migliaia di euro. I premi sono stati ottenuti attraverso il concorso del Lotto e del 10eLotto, senza ulteriori dettagli sui premi o i giocatori coinvolti.

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Esulta la Campania con il concorso del Lotto di martedì 12 maggio. Come riporta Agipronews, infatti, nella regione sono state realizzate vincite per un totale di oltre 23mila euro, entrambe in provincia di Napoli. A Sant’Antonio Abate, a via Roma, è stato centrato l’ambo 5-45 sulla ruota di.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Previsioni Lotto e 10eLotto Numeri Vincenti per Cagliari e 10eLotto Serale! Notizie correlate Riccionesi fortunati al Lotto, due vincite nell'arco di poche ore: il bottino vale migliaia di euroTra venerdì e sabato distribuite vincite per migliaia di euro con ambi, terni e una cinquina al Simbolotto: è successo in due distinte ricevitorie La... Lotto, in Campania vincite per oltre 30mila euro: i comuni fortunatiTempo di lettura: < 1 minutoIl concorso del Lotto di martedì 31 marzo ha premiato la Campania con vincite per un totale di oltre 30mila euro. Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 9 maggio: i numeri vincenti; Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di lunedì 4 maggio 2026; Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri vincenti di oggi 7 maggio. Jackpot stratosferico supera i 160 milioni; Lotto e 10eLotto, festa a Napoli: con un solo euro ne vince 62.250. Lotto e 10eLotto fortunati a Napoli e provincia: vincite per decine di migliaia di euroIl 10eLotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 12 maggio presso il punto vendita in corso Europa a Napoli, un 6 Oro vale una vincita da 25mila euro. L'ultimo ... napolitoday.it Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, martedì 12 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e le quoteChi porterà a casa il jackpot da 162.9 milioni di euro? Scopriamolo insieme: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 12 maggio 2026, in diretta su Today.it a partire dalle 20 ... today.it