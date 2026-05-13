Il Regno Unito ha annunciato l'impiego di droni navali per monitorare la sicurezza nello Stretto di Hormuz. In un'intervista, un portavoce ha spiegato che questa misura mira a garantire il controllo delle rotte marittime nella zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul numero o sulle modalità di operazione dei droni. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione.

Il Regno Unito punta sui droni navali per rafforzare la sicurezza nello Stretto di Hormuz. Il segretario alla Difesa britannico John Healey ha infatti annunciato che Londra metterà a disposizione i suoi Unmanned Surface Vessels (Usv) per contribuire alla protezione del traffico marittimo nell’area, a condizione che venga raggiunto un cessate il fuoco stabile in Medio Oriente. L’annuncio è arrivato durante una riunione dei ministri della Difesa ospitata a Londra e guidata proprio da Healey, in un momento particolarmente delicato sia sul piano internazionale sia su quello politico interno britannico. La missione multinazionale, guidata congiuntamente da Regno Unito e Francia, avrebbe il compito di rassicurare il traffico commerciale internazionale e garantire la sicurezza di una delle rotte energetiche più strategiche al mondo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Londra schiera i suoi droni navali per la sicurezza di Hormuz. Cosa ha detto Headley

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Iran e stretto di Hormuz, Londra spinge ma Roma frena sull’ipotesi di scorte navali: “Non è praticabile ora”La tutela delle rotte commerciali nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il traffico energetico mondiale, è stata al...

Leggi anche: Il prezzo di Hormuz potrebbe pagarlo l’Ucraina. Cosa ha detto Trump agli alleati